Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), NACE Rev. 2.1 sınıflandırmasına uygun 2025 yılı Mali Aracı Kuruluş İstatistiklerini açıkladı. İBBS 1. ve 2. Düzey bölgelerine göre düzenlenen verilere göre Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’nin yer aldığı TRB2 bölgesinde kredi kuruluşlarında toplam 130 yerel birim hizmet verdi.

TÜİK verilerine göre TRB2 bölgesindeki kredi kuruluşlarında yıllık ortalama çalışan sayısı bin 554 olarak kayıtlara geçti. Çalışanların tamamı, bin 554 kişi, ücretli çalışan statüsünde yer aldı.

Bölgede kredi kuruluşlarında çalışanlara 2025 yılı boyunca ödenen toplam maaş ve ücret tutarı ise 2 milyar 611 milyon 765 bin 470 TL oldu.

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’nin yer aldığı TRB2 bölgesi, Ortadoğu Anadolu Bölgesi (TRB) kapsamında yer alıyor. TRB genelinde 326 yerel birimde yıllık ortalama 3 bin 606 kişi çalışırken, bu çalışanların tamamı ücretli statüsünde bulunuyor. Bölge genelinde çalışanlara ödenen yıllık toplam maaş ve ücret tutarı 6 milyar 177 milyon 639 bin 968 TL olarak gerçekleşti.

TRB’nin diğer alt bölgesi olan TRB1’de ise Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde toplam 196 yerel birim bulunuyor. Bu birimlerde yıllık ortalama 2 bin 52 kişi çalışırken, çalışanlara ödenen toplam yıllık maaş ve ücret tutarı 3 milyar 565 milyon 874 bin 498 TL oldu.

Türkiye genelinde ise 2025 yılında kredi kuruluşlarında toplam 13 bin 558 yerel birim bulunurken, yıllık ortalama çalışan sayısı 225 bin 314 olarak gerçekleşti. Bu çalışanların 225 bin 297’si ücretli çalışanlardan oluştu. Kredi kuruluşlarında çalışanlara ödenen toplam yıllık maaş ve ücret tutarı ise 429 milyar 865 milyon 808 bin 400 TL olarak kayıtlara geçti.