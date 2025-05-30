Zorlu geçmesi beklenen final maçını yönetecek hakemler belli oldu. Final karşılaşmasını Trendyol Süper Lig hakemlerinden Mehmet Türkmen yönetecek.



Nesine 2. Lig Play-Off maçları tamamlandı. Finale kalan Artı Değer Van Spor FK İLE Batman Petrol Spor AŞ, Kayseri’de ki statta karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşmanın hazırlıkları sürerken maçın hakemleri de açıklandı.

Artı Değer Van Spor FK – Batman Petrol Spor AŞ arasında 1 Haziran Pazar günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’da başlayacak olan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Süleyman Özay ve Bilal Gölen’in yardımcı hakemlik yapacağı müsabaka da 4. hakem olarak da Süleyman Bahadır görev alacak.