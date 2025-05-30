27 Mayıs’ta yürürlüğe giren yeni fiyatlar, en ucuz sigaranın 75 TL, en pahalısının ise 91 TL olduğunu gösteriyor. Diğer sigara gruplarına da zam yolda! Peki, 30 Mayıs 2025 itibarıyla güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte detaylı liste ve son gelişmeler…

Erol Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımda, JTI sigara grubuna (Winston, Camel gibi markalar) zam geldiğini açıkladı.

Yeni fiyat listesine göre:

En Ucuz Sigara: Monte Carlo, 75 TL

En Pahalı Sigara: Winston Xsence, 91 TL

Zam, 27 Mayıs 2025’ten itibaren geçerli oldu. Dündar, diğer sigara gruplarının (BAT, Imperial Tobacco, T&T) da yakın zamanda fiyat güncellemesi yapabileceğini belirtti.

Güncel sigara fiyatları listesi (30 Mayıs 2025)

JTI grubunun öne çıkan markalarının zamlı fiyatları şöyle:

Winston D&S: 80 TL (önceki: 79 TL)

Winston: 84 TL (önceki: 83 TL)

Camel: 80 TL

Monte Carlo: 75 TL

Winston Xsence: 91 TL

Diğer sigara gruplarının fiyatları henüz güncellenmedi, ancak BAT grubunda en ucuz sigara 71 TL, en pahalı 89 TL; Imperial Tobacco’da en ucuz 74 TL, en pahalı 88 TL olarak satılıyor.