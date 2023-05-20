Wanhaber

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta ligin son maçları bugün oynanacak. Play-off’u garantileyen Bitexen Van Spor FK, kendi sahasındaki ligin son maçında Baynet İnşaat Balıkesirspor’u ağırlayacak.

Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan ve maç saatini bekleyen Van Spor FK, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Bugün Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak olan maçın bilet fiyatları da belli oldu. Bu maç için kale arkası tribünleri için bilet fiyatları 10 TL’den, maraton tribünü bilet fiyatları ise 30 TL’den satılıyor. Biletler stadyum önündeki gişelerden alınabiliyor.

Ramazan Çetin