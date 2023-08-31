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WanHaber - ÖZEL

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü, yeni sezonun ikinci maçında taraftarı önünde sahaya çıkıyor.

Kendi evinde Adıyaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Van Spor FK, ligin ikinci haftasını da kayıpsız geçerek yoluna dolu dizgin devam etmek istiyor.

BİLET FİYATLARI BELİRLENDİ

Van Spor’un Pazar günü karşılaşacağı Adıyaman FK maçı bilet fiyatları belirlenerek satışa çıktı.

Kale arkası bilet fiyatları 50 TL olarak belirlenirken, Maraton tribünü biletleri ise 100 TL olarak satışa sunuldu.

Maç biletleri stadyum gişelerinden temin edilebilecek.

Van Spor ligin ikinci haftasında taraftarı önünde ilk maçına çıkacak olması sebebi ile tribünlerin dolması bekleniyor.

BİLET FİYATLARI:

KALE ARKASI:50 TL

MARATON: 100 TL

Haber: Mehmet Salih Giyci