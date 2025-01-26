Artı Değer Van Spor FK, ligin ikinci devresinin 2. maçını da kazanarak çıkışını sürdürdü.

Seyircisiz oynanan maçta temsilcimiz ilk golü 37. dakikada Bekir Can Kara ile buldu.

Maçın ilk devresinde başka gol olmayınca Artı Değer Van Spor FK soyunma odasına 1 - 0 üstünlükle gitti.

Müsabakanın 2. yarısında her iki takım da gol yollarını zorladı.

Dakikalar 55'i gösterirken Ülkea Nazillispor, Oğuzhan Kaya ile beraberlik golünü buldu.

Oyunun son bölümleri yaklaşırken temsilcimiz ataklarını sıklaştırdı. 78. dakikada sahneye çıkan Hasan Bilal, Artı Değer Van Spor FK'yi 2 - 1 öne geçiren golü kaydetti.

Bu golden 7 dakika sonra Van Spor atağında Samed Ali Kaya perdeyi kapatan golü kaydetti ve mücadele temsilcimizin 3 - 1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu galibiyetle Artı Değer Van Spor FK puanını 36'ya yükseltti.