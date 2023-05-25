TFF 2. Lig Kırmızı Grupta, sezon geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla tamamlanmıştı. Bu kapsamda ligi 74 puanla Play-Off potasının içerisinde tamamlayan Vanspor, 1461 Trabzon FK ile eşleşmişti.

Van temsilcisi Play-Off karşılaşmasında bugün saat 15.30'da deplasmanda 1461 Trabzon FK'ya konuk olacak. Ligde oynadığı 38 lig maçında 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Vanspor, attığı 58 gole karşılık kalesinde ise 27 gol görmüştü.

Hafta boyunca Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda 1461 Trabzon FK karşılaşmasının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, zorlu deplasmanda galip gelerek, bir üst tura yükselmek istiyor. Zorlu mücadele öncesi Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve Van Gölü Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Kartal, taraftarlara ulaşım desteğinde bulundu. Vanspor taraftarlarının da yerini alacağı karşılaşmada Van temsilcisi galip gelmek istiyor.

Kırmızı- Siyahlı takım zorlu deplasmanda galip gelmesi halinde İskenderunspor- Ankara Demirspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Play-Off'un diğer maçında İskenderunspor, Ankara Demirspor ile karşılaşırken, Buca 1928 ligi 2. sırada tamamladığı için Play-Off turuna 3. turdan katılım sağlayacak. Bugün saat 15.30'da Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadyumu'nda başlayacak olan zorla mücadelenin, kıyasıya geçmesi bekleniyor.

Bu sezon lig maçında ilk devrede Van'da oynanan maç 1-1'lik beraberlikle tamamlanırken, ikinci devrede oynanan maç ise 0-0 beraberlikle sona ermişti. Bugün tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan 1461 Trabzon - Vanspor karşılaşmasından galip ayrılan taraf, 2. tura yükselmiş olacak. Zorlu mücadele öncesi Vanspor ligde oynadığı son 5 lig maçında Balıkesirspor'u 8-0, Uşakspor'u 2-1, Sarıyer'i 3-2, mağlup ederken, Serik Belediyespor ile 2-2 berabere kalmış, Bucaspor'a ise 1-0 mağlup olmuştu.

Vanspor bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, kalesinde ise 6 gol görmüştü. 1461 Trabzon FK ise son 5 lig maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 2-0, Pazarspor'u 8-0, Balıkesirspor'u 2-1, Uşakspor'u ise 1-0 mağlup ederken, Fethiyespor'a ise 1-0 mağlup olmuştu. Trabzon temsilcisi son 5 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde ise 2 gol görmüştü.

İki takım arasında oynanan son 4 karşılaşmada Trabzon temsilcisi 2 kez galip gelirken, 2 maç ise beraberlikle sona ermişti. Bu karşılaşmalarda toplamda 4 gol kaydedilmişti. Vanspor'un Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Furkan Saki, Erkul Küçük, Miraç Acer, Uğur Adem Gezer, Emrah Tacir, Hasan Bilal, Emre Oymak, Sedat Komi, Barış Sağır ve Utku Şen onbiri ile çıkması bekleniyor.

Ev sahibi 1461 Trabzon FK'nın ise Ulaş Ulusan teknik sorumluluğunda sahaya; Özkan Karabulut, Buğrahan Karslı, Onur Akdeniz, Nafican Yardımcı, Bahadır Erol, Tunahan Ergül, Özkan Yıldırım, Ahmet Abdullah Çakmak, Arif Morkaya, Batuhan Kör ve Önder Selimoğlu onbiri ile çıkması bekleniyor.

Van Bölge Gazetesi