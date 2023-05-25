Vanspor'un grubunda mücadele eden ve 37. Hafta maçları sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen, İskenderunspor, Fethiyespor ve Kocaelispor'a PFDK tarafından farklı cezalar verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 65 sayılı toplantısında almış olduğu kararlarda,

"İskenderunspor A.Ş. teknik sorumlusu Levent Şahin'in, 16.05.2023 tarihinde oynanan Bucaspor 1928-İskenderunspor A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Fethiyespor Kulübü sporcusu Onur Taha Takır'ın,

16.05.2023 tarihinde oynanan Fethiyespor-1461 Trabzon FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Fethiyespor Kulübü sporcusu Murat Yılmaz'ın,

müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Kocaelispor Kulübünün, 16.05.2023 tarihinde oynanan Kocaelispor-GMG Kastamonuspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına" ifadelerine yer verdi.

Van Bölge Gazetesi