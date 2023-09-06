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WanHaber / Özel

Van’da doğalgaz faaliyetlerini yürüten Aksa Doğalgaz’da abonelik alan ve açma talebi oluşturan vatandaşların talepleri kısa sürede karşılanamıyor. Vatandaşlar, işlemlerin hızlandırılmasını talep ediyor.

Aksa Enerji Şirketi’nin Van’da yürüttüğü doğalgaz çalışmalarında yüklenicileri ile birlikte gerçekleştirdiği faaliyetlerde yetersiz kalması ve talepleri karşılayamaması kent merkezi başta olmak üzere Van’ın birçok bölgesinde sorun oluşturmaya devam ediyor.

SORUNLAR, BAKAN BAYRAKTAR’A AKTARILMIŞTI

Yaklaşık 2 hafta önce bir dizi ziyaret için Van’a gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a da doğalgaz işlemleri ile ilgili yaşanan sıkıntılar aktarılmış ve Bakan Bayraktar da mağduriyetlerin acilen çözülmesi talimatı vermişti.

Bakan Bayraktar’ın talimatının ardından AKSA doğalgaz kentteki kapasitesini artıracağını, 2. şubesini de açarak yaşanan mağduriyetleri çözeceğini bildirmişti.

Haber: Fatma Öztürk