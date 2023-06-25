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Kurban Bayramına birkaç gün kala çarşı pazarda ve özellikle de hayvan pazarlarında hareketlilik arttı.

Hayvan pazarlarında veteriner kontrolündeki hayvanların alınması büyük önem arz ederken, bazı vatandaşlar da besicileri ziyaret ederek uygun kurbanlık alma çabasında.

Bayrama birkaç gün kala kurbanlık hayvanlarla temas artarken, Van Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer belediyeler de hem tedbirlerini arttırdı hem de vatandaşları bazı konularda dikkatli olmaları yönünde ısrarla uyarmayı sürdürüyor.

ZOONOZ HASTALIKLARIN BULAŞMA RİSKİNE DİKKAT!

Belediyeler, özellikle de hayvanlardan insanlara geçebilen ve bazı durumlarda öldürücü olabilen zoonoz hastalıklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istiyor.

Bunun için de kurbanlık hayvan alımında öncelikle sağlık koşullarının ön planda tutulması arzulanıyor.

Zoonoz hastalıkların bulaşma riskine karşı, alınacak hayvanın veteriner kontrolünden geçmiş olması ve küpesi ile nakil belgesinin bulunması gerektiği, kurbanlık alınacak hayvanın genel durumunun sağlıklı görünmesine dikkat edilmesi ve sağlığı şüpheli görülen hayvanların yetkililere bildirilerek sürüden uzaklaştırılmasının sağlanmasının önemli olduğuna işaret ediliyor.

BU KURBANLIKLARI ALMAYIN!

Belediyeler tarafından yapılan uyarılarda, ne tür kurbanlıkların alınmaması gerektiğini sıklıkla hatırlatılıyor.

Uyarılara göre; başka illerden getirilmiş kurbanlıklarda veteriner sağlık raporu olmayan, sığır cinsi hayvanlar için pasaportu bulunmayan, küçükbaş hayvanlar için nakil belgesi olmayan ve küpesiz, çok zayıf olan, gebe ve yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi olan hayvanlardan uzak durulmalı.

Yine çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, bakışları ve dış görünüşü canlı olmayan, salya akıntısı bulunan, kötü kokulu burun akıntısı ve ishali olan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız hayvanların da kurbanlık olarak tercih edilmemesi gerektiği kaydediliyor.

Haber: Ramazan Çetin