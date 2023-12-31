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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayımladığı hava tahmin raporunda Van, bugün sisli olacak. Sisli hava, önümüzdeki birkaç gün de devam edecek.

Van’da hava durumu bugün parçalı bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sisin hakim olacağı Van’da, sisli durum birkaç gün devam edecek.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ayrıca Van için buzlanma ve don uyarısı yaparak, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

Bahçesaray; Sisli 4 / 10 C

Başkale; Sisli -1 / 8 C

Çaldıran; Sisli -8 / 3 C

Çatak; Sisli -1 / 10 C

Edremit; Sisli -2 / 8 C

Erciş; Sisli -1 / 6 C

Gevaş; Sisli 0 / 8 C

Gürpınar; Sisli -2 / 10 C

İpekyolu; Sisli -2 / 8 C

Muradiye; Sisli 0 / 7 C

Özalp; Sisli -8 / 6 C

Saray; Sisli -8 / 5 C

Tuşba; Sisli -2 / 8 C