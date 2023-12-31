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Van Gölü sahil yolunun resmi açılışı ise 1100 dönümlük rekreasyon alanları tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek.

Sahil yolunun tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Ozan Balcı, sahil yolunun Vanlılara hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Van Gölü Sahil Yolu ve 1100 dönümlük rekreasyon alanları için yaklaşık 750 milyon TL harcandığını belirten Vali Balcı, "Vanlılara yeni sahil yolunda kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Yolumuz çok güzel oldu. Yol boyunca 1100 dönümlük rekreasyon alanımız da tamamlanınca burası daha da güzel olacak. Van’a büyük bir hizmet oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

M. EMİN BİLMEZ'İN PROJESİYDİ

Van Gölü Sahil Yolu projesi, bir önceki dönem Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olan Mehmet Emin Bilmez'in projesiydi.

O dönem Genel Sekreter Yardımcısı Mucip Tapan ile Mehmet Emin Bilmez'in belediyenin öz kaynakları ile çalışmalarını başlattığı Van Gölü Sahil Yolu, Ozan Balcı'nın gayretleriyle tamamlandı.

KALICI ESERE TEŞEKKÜR

Konuyla ilgili WanHaber'e konuşan vatandaşlar, "Mehmet Emin Bilmez'in Van ile alakalı bir çok projesi vardı, buda o projelerden biriydi. M. Emin Bilmez sahil yolu projesine belediyenin kendi imkanlarını kullanarak ihaleye çıkmadan başlamıştı. Kentimize kalıcı bir eser bıraktığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Ozan Balcı valimize de projeyi hızlandırıp sonlandırdığı için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.