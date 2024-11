Hem zengin besin değeri, hem de bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinde büyük rol oynayan balık, soğuk havalarda en çok tercih edilen yiyeceklerden biri.

Omega-3 yağ asitleri, protein, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin olan balığa soğuk havalarla beraber ilginin arttığını belirten balıkçı esnafı Oktay As, Vanlı vatandaşların en çok tercih ettiği üç balık türünün olduğunu belirtti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN 3 BALIK TÜRÜ

Vanlıların en çok tercih ettiği balık türlerinin hamsi, istavrit ve Van Balığı (inci kefali) olduğunu aktaran Oktay As, “Van’da şu an müşterilerimiz tarafından en çok tercih edilen balıklar İnci Kefalimiz, hamsi ve istavrit oluyor.” ifadelerine yer verdi.

Et türevleri içerisinde balık fiyatlarının daha uygun olduğuna değinen balıkçı esnafı Oktay As, “Et türevleri içerisinde en uygun fiyatlı olanı balıklar oluyor, ayrıca şu an balıkların genelinde görülen fiyatlar da çok uygun. Hamsinin kilosu 150 lira. Aynı zamanda burada pişirmesini de yapıyoruz. Bir kilogram hamsi 150 lira, pişirme de eklenince 200 lira olarak satışını gerçekleştiriyoruz. İstavritin de kilogram fiyatı 150 lira, Van Gölümüzden çıkan İnci Kefalinin kilogram fiyatı ise 80 lira.” şeklinde konuştu.

“VAN BALIĞINA SAHİP ÇIKILMALI”

Dünyada sadece Van Gölü’nde yetişen ve endemik bir tür olarak da bilinen Van Balığına (İnci Kefali) sahip çıkılması gerektiğine dikkat çeken Oktay As, “Av yasağı döneminde İnci Kefalini avlamasınlar, biraz daha hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Bu şekilde üreme döneminde daha fazla balık üreyecek.” diyerek vatandaşlara av yasağına karşı uyarıda da bulundu.