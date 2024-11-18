Kırmızı Grup’ta heyecan 12. hafta maçları ile devam etti. Zorlu haftada lider Motolux 68 Aksarayspor, son dakika golüyle Ankara Demirspor’u 3 – 2 mağlup ederek liderliğini korumayı bildi.

Liderli aynı puana sahip bir şekilde 12. haftaya giren Menemen Futbol Kulübü, sahasında Somaspor’u 3 – 1 mağlup olarak 2.’lik koltuğundan oldu ve 3. sıraya geriledi.

Ligin iddialı takımlarından biri olan Çimentaş Elazığspor da sahasında puan kaybeden takımlardan biri oldu.

Diyarbekir Spor A.Ş.’yi konuk eden Çimentaş Elazığspor, rakibi ile 0-0 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı.

Grubun bir diğer güçlü ekiplerinden biri olan Serik Belediyespor da, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nü 2 – 1’lik skorla geçerek 2. sıraya yerleşti ve liderin bir adım gerisinde namağlup unvanını sürdürdü. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise, haftayı puansız kapatınca lig sıralamasında 1 adım gerileyerek 8. sırada yer buldu.

İŞTE HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI

Motolux 68 Aksarayspor 3-2 Ankara Demirspor

Menemen Futbol Kulübü 1-3 Somaspor

Karaman Futbol Kulübü 1-2 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

Çimentaş Elazığspor 0-0 Diyarbekir Spor A.Ş.

Belediye Derince Spor 0-2 Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Turkısh Oıl Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 1-0 Giresunspor

Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol Sk 2-1 Merkür Jet Erbaaspor

Nazilli Spor A.Ş. 0-1 Bucaspor 1928

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 1-2 Serik Belediyespor

KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU