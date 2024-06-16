Van'da bayram namazı sonrası merkez İpekyolu ilçesindeki Akköprü Mezarlığı'na giden vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

Akrabalarını ziyarete gelen Abdullah Maya isimli vatandaş tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Bizleri bu bayrama ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Her bayram olduğu gibi bu bayram da sabahın erken saatlerinde mezarlığa gelerek vefat eden yakınlarımızı ziyaret ettik. Ruhlarına fatiha okuyup dua ettik. Tüm ölmüşlerimizin ruhları şad olsun." şeklinde konuştu.