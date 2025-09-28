Geçtiğimiz sezon 3 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası alan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün cezası tamamlandı. Cezanın bitmesi ile birlikte temsilcimiz ligin 8. haftasında ilk kez sahasında taraftarlarının önünde maça çıkacak.

MAÇ YARIN

Taraftarlar uzun bir aradan sonra yeniden takımıyla buluşacağı anı sabırsızlıkla beklerken, maça da büyük ilgi gösterecek. Van Sporlu taraftarlar, hem takımıyla hasret giderecek hem de uzun bir aranın ardından iç sahadaki maçta tribünlerdeki yerini alarak takımını destekleyecek.

Kendi sahasında seyircisiz oynama cezasının bittiği haftada İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün rakibi Amed Sportif Faaliyetler olacak. Zorlu maç 29 Eylül 2025 Pazartesi günü (yarın) Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak.

Bu maçla ilgili son hazırlıklarını bugün yapacak olan İmaj Altyapı Van Spor FK ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

Her iki takım da sahada 3 puan için çıkacak. Uzun bir aranın ardından Van Atatürk Şehir Stadyumu tribünlerinde futbol coşkusu yaşanacak.