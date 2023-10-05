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WanHaber - ÖZEL

Geçtiğimiz ay Türkiye Boks Federasyonu tarafından Kocaeli Kartepe'de U-22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası düzenlenmişti.

Van'ın Edremit Belediyesi Boks Kulübü'nden yarışmaya katılan Şeyma Düztaş, U-22 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda şampiyon olmuş ve milli takıma girmeye hak kazanmıştı.

Bugün Kastamonu Kadıdağı Milli Takım Kamp Merkezi'ne giderek takımla beraber çalışmalara başlayan Şeyma Düztaş, WanHaber'e özel açıklamalarda bulundu.

Milli takımla beraber çalışmalara başlayan Düztaş, “Çok mutluyum ve gururluyum. Van'ı, kendi ilimi, böyle temsil etmek gurur verici. Milli takıma Van’dan, antrenörüm ve 2 ekip arkadaşım, toplam 4 kişi geldik. Böyle mükemmel bir başarının sahibi olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"HEDEFİM AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU"

Hedeflerine ilişkin bilgi veren Düztaş, şu ifadeleri kullandı, "Milli takıma girmek gerçekten çok zorlu bir süreçti. Şimdi ise çok daha zoru beni bekliyor. Önemli olan Avrupa’da derece yapabilmemiz. Hedefim Avrupa şampiyonluğu elde etmek. Çok iyi çalıştık, emeklerimizin karşılığını alabileceğimize inancım tamdır" şeklinde konuştu.

Vanlı Şeyma Düztaş, milli takım kampından sonra Karadağ'ın Montenegro kentinde düzenlenecek olan Avrupa Boks Şampiyonası'nda madalya için yarışacak.

Haber: Mehmet Salih Giyci