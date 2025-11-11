23 yaşındaki milli sporcu Evin Erginoğuz, 60 kilo kategorisinde rakiplerini mağlup ederek şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Yaklaşık 9 yıldır boks yapan ve kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan Erginoğuz, elde ettiği bu başarıyla hem Van'a hem de Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, antrenörü Ayhan Öz ve Eminpaşa Mahallesi'nde yaşayan Erginoğuz'un ailesi, Evin'in final müsabakasını televizyondan büyük bir heyecanla takip etti.

Özdemir: "Böylesine milli sporcuların yetişmesi gerçekten nadir bir durum"

İHA muhabirine konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, sporcunun çok güzel ve başarılı bir maç çıkardığını ifade ederek, "Karşılaşmayı ailesi ve hocasıyla birlikte izledik, onunla gurur duyuyoruz. Gerçekten çok disiplinli çalışan bir sporcu. Gerek hocalarının gerekse ailesinin verdiği destekle, bu sporcumuzun gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz.

Bundan sonraki süreçte Olimpiyat adayı olarak gördüğümüz Evin, bugün sergilediği performansla bunu fazlasıyla hak etti. Biz kurum olarak, il müdürlüğü ve bakanlık olarak bu tür sporcularımızı destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Ailesine de ayrıca teşekkür ediyorum; çünkü çocuklarını spora yönlendirmeleri ve desteklemeleri bizim için çok büyük bir şans. Böylesine milli sporcuların yetişmesi gerçekten nadir bir durum.

Evin de bu nadir örneklerden biri; bizim gözbebeğimiz. Olimpik bir branşta mücadele ediyor ve bundan sonraki süreçte de kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Öz: "Hepimize büyük bir gurur yaşattı"

Antrenörü Ayhan Öz ise milli sporcusu Evin'in İslami Dayanışma Oyunları'nda ülkeyi başarıyla temsil ettiğini dile getirerek, "Onunla gurur duyuyoruz. Evin, yaklaşık 9 yıldır boks sporuyla uğraşan, son derece disiplinli bir sporcumuz. Bugüne kadar 5 kez Türkiye Şampiyonu olan Evin, birçok uluslararası organizasyonda da ülkemizi temsil ederek dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli başarılar elde etti.

Bu kez ise final oynayarak hepimize büyük bir gurur yaşattı. Bundan sonraki asıl hedefimiz, 2028 Olimpiyatları'nda Evin'i ringde görüp İstiklal Marşı'mızı dinlemek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesini sağlamak. Bu süreçte emeği ve desteği bulunan ailesine, antrenörlerine ve İl Müdürümüze yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ruhevza Erginoğuz: "Kızım Evin ile gurur duyuyoruz"

Kızının başarısından gurur duyduğunu ifade eden anne Ruhevza Erginoğuz da "Gerçekten anlatamıyorum, kelimeler yetmiyor. Allah Evin'e daha büyük başarılar nasip etsin inşallah. Hepimizin çocuklarına da aynı şekilde nice başarılar diliyorum. Bu süreçte emeği geçen hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok gururluyuz, çok mutluyuz" şeklinde konuştu.