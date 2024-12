Arnavutluk'ta düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılan tek Türk sporcu unvanına sahip olan Can Muhammed Saki, rakiplerini yenerek, şampiyonluk kupası ve altın kemerin sahibi oldu.

Van'da antrenör amcasının yönlendirmesiyle kick boksla tanışan 18 yaşındaki Can Muhammet Saki, uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.

Kick boks antrenörü olan amcası Serkan Saki'nin yönlendirmesiyle 5 yıl önce spor yapmaya başlayan Can Muhammet Saki, bu kapsamda 15 Aralık'ta Arnavutluk'ta düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda boy gösterdi.

Arnavutluk'taki Dünya Şampiyonası'na katılan tek Türk sporcu unvanına sahip olan Can Muhammed Saki, ülkemizi ve Van'ı bir kez daha gururla temsil etti.

Daha önce İstanbul'da düzenlenen King of Kings Kick Boks Gecesi'nde 71 kiloda şampiyon olarak önemli bir başarıya imza atan Can Muhammed Saki, uluslararası arenada da büyük bir başarıyla adından söz ettirdi.

Arnavutluk'taki şampiyonada rakiplerini deviren Can Muhammed Saki, altın kemer ve kupanın sahibi oldu.

Vanlı sporcu Can Muhammed Saki, şampiyona öncesi kendilerine destek veren İpekyolu Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman'ı makamında ziyaret ederek, elde ettiği altın kemer ve kupayı takdim etti.

"HER ZAMAN SPORUN VE SPORCUNUN YANINDAYIZ"

Kendisine gerçekleştirilen ziyarete ilişkin konuşan Kaymakam Kasman, "Öncelikle Can Muhammed Saki kardeşimizi bu önemli başarısından dolayı kutluyorum. Rabbim yolunu, bahtını açık etsin. Arnavutluk'taki Dünya Şampiyonası'na katılan tek Türk sporcu unvanına sahip olan Can Muhammed Saki, orada ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etti. Rakiplerini mağlup eden kardeşimiz, Van'a altın kemer ve kupayla döndü. Bugün de bizleri ziyaret ederek onurlandırdı. Kazandığı kemeri ve kupayı bizimle paylaştı. Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Desteklerimiz her zaman genç kardeşlerimizin yanında olacak. İpekyolu ilçemizi bir spor şehri yapmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz" dedi.

Kaymakam Kasman, Can Muhammed Saki'ye Romanya yolunda başarılar diledi.

Vanlı şampiyon Can Muhammed Saki ise, Kaymakam Kasman'a desteklerinden ötürü teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte daha önemli başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.