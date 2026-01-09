Kitap okuma alışkanlığını küçük yaşlarda kazandırmayı hedefleyen proje çerçevesinde elde edilen bu başarı, okul camiasında büyük sevinçle karşılandı. Yarışmada gösterdiği performansla jüri üyelerinin takdirini kazanan Anıl Emir Tomay, ilçede birincilik elde ederek adını zirveye yazdırdı. Edremit Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir de Tomay’ı makamında kabul ederek, başarısından dolayı kutladı.

TESKOMB Süphan İlkokulu Müdürü Cüneyt Bahçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kitap Van projesinin Van’da hayata geçirilmesinde öncülük eden Van Valisi Ozan Balcı’ya teşekkür etti. Bahçi, "Bu gururu bizlere yaşatan öğrencimiz Anıl Emir Tomay’ı ve başarısında emeği bulunan Sınıf Öğretmeni Samet Ağpak’ı tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Spor, sanat, kültür ve akademik alanlarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken TESKOMB Süphan İlkokulu’nun, eğitimde nitelikli çalışmalarıyla önümüzdeki süreçte de adından söz ettirmeye devam edeceği belirtildi.