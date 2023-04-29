Öğrenciler, Van Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Tozlu ve Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli birlikte küçük fidanları toprakla buluşturmanın sevincini yaşadılar.

Fidan dikme etkinliğinde konuşan Van YYÜ Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Bugün çocukların doğa ile bağlarını güçlendirmek için düzenlenen fidan dikim etkinliğinde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bilindiği üzere doğa sevgisi ve doğayı koruma bilinci erken yaşlarda kazanılmaktadır. Ağaca, toprağa ve doğaya değer vermek insan kıymetini artıran önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle çocuklarımıza bu sevgiyi ve bilinci kazandırmanın çok değerli olduğunu düşünmekteyim.

Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı ‘Temiz Bir Çevre İçin Elele’ ve ‘Dikilen Her Fidan Bir Umut’ sloganıyla fidanlarını toprakla buluşturan öğrencilere, fidan dikiminin ardından hediyeler dağıtıldı. Etkinliğe, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Tozlu, Van YYÜ Genel Sekreteri Cahit Tekin, Zeve İlkokulu Müdürü Vedat Avcı ile Zeve İlkokulu öğretmenleri, Doğa Koleji öğretmenleri ve öğrenciler katıldılar.

Van Bölge Gazetesi