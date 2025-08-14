Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün, çocukları yaz tatilinde sporla buluşturmak, fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla açtığı yaz spor okulları devam ediyor. Bu kapsamda açılan kurslarda; futbol, basketbol, voleybol, hentbol, judo, tekvando, dağcılık ve tekerlekli paten branşlarında uzman antrenörler eşliğinde eğitim veriliyor.

Eski Fidanlık yerleşkesinde bulunan spor salonunda basketbol antrenörü Muhammed Coşkun tarafından verilen eğitimlerde de çocuklar, haftanın 4 günü basketbol temel oyun kurallarını öğreniyor.

2 Temmuz tarihinde ücretsiz malzeme dağıtımı ile başlayan eğitimlerde, yetenek taramaları gerçekleşen ve taramalar sonucunda seçilen sporculara Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden lisans çıkartılarak spor hayatlarına devam ettirilecek.