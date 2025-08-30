İngiltere'nin Liverpool şehrinde 4-14 Eylül'de düzenlenecek şampiyonada, Pekel 65 kilogramda, Düztaş ise 80 kilogramda milli takımı temsil edecek.

Milli takım antrenörü Ayhan Öz, şampiyonaya 10 aydan fazladır çalıştıklarını söyledi.

Hedeflerinin altın madalya olduğunu belirten Öz, "Van'da boksta başarıdan başarıya koşuyoruz. Şehrimizde sayısız milli sporcu yetiştirdim. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen sayın valimize, gençlik ve spor il müdürümüze teşekkür ederim. Ülkemizi yurt dışında 2 Vanlı sporcunun temsil etmesinin onur ve gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz İstiklal Marşı'nı okutmak." dedi.