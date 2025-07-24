Vanlı, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nden istifa ettiğini duyurmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) geçti. Rızvanoğlu’nun CHP’ye katılımı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından açıklandı.

1980 Van doğumlu olan Evrim Rızvanoğlu, DEVA Partisi’nin kurucu üyelerinden biri olarak siyasi hayatına başlamış ve 2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden İstanbul 2. Bölge milletvekili seçilmişti.

Rızvanoğlu ile birlikte Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar da CHP’ye katılırken, bu geçişle CHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 135’ten 137’ye yükseldi.

Rızvanoğlu’na rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.