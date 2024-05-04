İpekyolu ilçesinde yaşayan Şahin, Kamil, Timur, Bayram ve Celal Şeker kardeşler, 2015'te kurdukları şirket bünyesinde çelik kepenk üretmeye karar verdi.

İŞGEM'de kendileri için tahsis edilen atölyede usta olarak çalışan Şeker kardeşler, ürettikleri çelik kepenkleri Almanya, Irak, Fas ve Çekya gibi ülkelere ihraç ediyor.

İş yerinde 30'a yakın kişiye iş imkanı sağlayan kardeşler, ürünlerini uluslararası pazarda değerlendirerek ekonomiye de katkı sağlıyor.

"30 kişilik istihdam sağlıyoruz"

İşe öncülük eden Şahin Şeker, AA muhabirine, 20 yıldır çelik kapı, çelik kepenk, alüminyum doğrama, otomasyon kapı ve pergola üretimiyle ilgilendiklerini söyledi.

Van'da 2015'ten bu yana İŞGEM'de faaliyet yürüttüklerini anlatan Şeker, "İmalat işini 5 kardeş ortak yapıyoruz. Hepimiz bir yerde çalışmıyoruz, herkes farklı kollardaki işleri yürütüyor. Çalışmalarımızın büyük bir kısmını çelik kepenk imalatı oluşturuyor. Sektördeki en büyük firmalardan biri olma özelliği bizi gururlandırıyor." dedi.

İşlerini daha da büyüterek istihdamı artırmayı hedeflediklerini belirten Şeker, "İmalatımızla 30 kişilik istihdam sağlıyoruz. Üretimlerimizi yurt içinin en uç noktasına kadar ulaştırıyoruz. Kaliteden ödün vermeden birçok ülkeye de ihracat sağlıyoruz. Mesafe olarak en yakın ülkelerden biri olan Irak başta olmak üzere Almanya, Fas ve Çekya'ya ihracat yapıyoruz. İŞGEM'in bize sunduğu olanakları en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Amacımız üretmek. İnşallah daha iyi bir konuma geleceğiz. Bunun için de çalışmaya devam ediyoruz. Bize sunduğu imkanlardan dolayı İŞGEM yönetimine teşekkür ederim." diye konuştu.

"Başarı hikayeleri bizleri de mutu ediyor"

İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik de iş fikri ve projesi olan ya da kendi işini kurmak isteyen girişimcilere mekan, finansal destek ve danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.

İşletmelerin büyümesine katkı sağladıklarını belirten Gedik, şunları kaydetti:

"Şeker ailesi, 9 yıl önce İŞGEM'de üretim yapmak için bize başvuru yaptı. 5 kardeş olarak kurdukları işletmeyle üretime başladılar. Geldikleri süreç içinde tam da İŞGEM'in misyonuna uygun tarzda üretimlerini geliştirdiler. Şu an birçok ülkeye kapı ihracatı yapar hale geldiler. Bünyemizde faaliyet gösteren girişimcilerimizin başarı hikayeleri bizi mutlu ediyor. Kısa süre içinde gelişim göstererek yurt dışına açılma imkanı buldular. Onları tebrik ediyorum."