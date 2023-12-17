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Van Edremit Belediyesi Mehmet Akif İnan Yaşam Merkezi'nde bir araya gelen kursiyerler, Filistinli çocuklar için eşofman takımları dikmeye başladı. Bu anlamlı girişim, kalplerin Filistinli çocuklar için umutla atmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Van Edremit Belediyesi Mehmet Akif İnan Yaşam Merkezi'nde bir araya gelen kursiyerler, Filistinli çocuklar için özel olarak tasarlanan eşofman takımlarını el emeğiyle dikmeye başladı.

Edremit Belediyesi Mehmet Akif İnan Yaşam Merkezi’nde bir araya gelerek eşofman takımları hazırlayan kursiyerler, yaptıkları açıklamada; “Gazzeli, Filistinli çocuklar için eşofman takımlarımızı hazırlıyoruz burada. Eğer ki yanı başımızda üşüyen, ağlayan yetim çocuklarımıza bir nebze de olsa umut olabiliyorsak ne mutlu bize. Bu konuda bize desteğini hiç esirgemeyen Edremit Belediyesi’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dediler.