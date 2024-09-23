Düğün Heyecanı Atatürk Stadyumu'nda Başladı

Düğün töreni öncesi, futbol kariyerinin önemli bir parçası olan Van Atatürk Şehir Stadyumu’na gelerek anılarını tazelemek için hatıra fotoğrafı çektirdi Zuhal Çınar, hayatını Ömer Kamsız ile birleştirdiği bu mutlu günde, dostları ve Van hakem camiasının yoğun ilgisiyle karşılandı. Düğün öncesinde, Vanspor taraftarları gelin ve damadı coşkuyla karşılarken, çift de onlara tezahüratlarla karşılık verdi.

Kadınların Gücü ve Destek Mesajı

Zuhal Çınar, futbol hakemliği kariyerine dair duygularını paylaşarak, “Kadınların her şeyi başarabileceğine inanıyorum. Bu yüzden diğer kadınları da bu alana davet ediyorum” dedi. 22 Eylül 2024 tarihinde hayatını birleştirdiği eşi Ömer’in de kendisine sürekli destek olduğunu belirtti.

Geçmişe Dönüş ve Teşekkür Mesajları

Nikah öncesinde yaptığı açıklamada, hakemlik hayatında ona destek olan Zafer Kormakmaz ve Mustafa Kamil Abitoğulu gibi isimlere teşekkür eden Zuhal Çınar, “Yeşil sahalarda kalmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Futbol Aşkıyla Başlayan Bir Hikaye

Ömer Kamsız, Zuhal ile tanışmasının futbol sahasında olduğunu ve ona orada aşık olduğunu dile getirerek, “Onun yönetimindeki maçları izlerken ilk kez aşık oldum. Şimdi birlikte hayatımızı sürdüreceğiz” dedi. Bu özel hikaye, futbola olan tutkularının ve desteklerinin birleştiği anlam dolu bir yolculuk olarak kaydedildi.