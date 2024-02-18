CHP ve DEM Parti arasında İstanbul'da belli ilçelerdeki ortak aday çalışması devam ediyor. Adaylık pazarlığında daha önce DEM Parti’nin Esenyurt ilçesi üzerinde ısrarla durduğu biliniyordu. Yapılan karşılıklı görüşmelerde pazarlıklar başladı ve DEM Parti bazı bölgelerdeki adaylıklar için onaylarının alınmasını istedi. Böylelikle CHP Esenyurt’ta Ali Gökmen’i adaylıktan çekip DEM Parti ile ortak aday çıkarmak için kolları sıvadı.

Yaşananların ardından gazeteci İsmail Saymaz, Esenyurt'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Saymaz, x (eskiden Twitter) hesabından bir paylaşımda bulunarak, şu ifadelere yer verdi: "CHP Esenyurt adayı Ali Gökmen, şahsi rahatsızlığını bildirerek, çekildi. Aday belirmek için üyelerle anket yapıldı ve 4 isim soruldu. Bu isimlerden CHP milletvekili adayı ve İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı danışmanı Prof. Ahmet Özer önde çıktı. Özer’in atanması bekleniyor"

CHP Esenyurt'un adaylık sürecinde yaşanan son dakika gelişmeleri, parti içinde ve dışında büyük bir merakla karşılanıyor. Ali Gökmen'in adaylıktan çekilmesinin ardından, parti üyeleriyle yapılan anketler sonucunda ortaya çıkan isimler arasında öne çıkan Prof. Dr. Ahmet Özer, partinin yeni adayı olma ihtimali değerlendiriliyor. Peki, Prof. Dr. Ahmet Özer kimdir? Merak edilen tüm detaylar...

Prof. Dr. Ahmet Özer kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Özer, 1960 yılında Van'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Van'da tamamladıktan sonra lise eğitimini Diyarbakır'da aldı. Üniversite eğitimine Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde devam eden Özer, buradan birincilikle mezun oldu. Akademik kariyerine yön vermek için sosyoloji alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra ODTÜ'de "Bilim ve Siyaset Felsefesi" alanında ikinci bir yüksek lisans derecesi aldı.

1999 yılında doçentlik unvanını alan Ahmet Özer, kısa bir süre sonra profesör unvanını elde etti. Akademik çalışmalarını Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak sürdürmektedir. Özellikle kan davası, Güneydoğu Anadolu'nun sosyo-ekonomik yapısı, GAP Bölgesi'nin kalkınma süreci, bölgedeki yerel yönetimler ve İsrail'deki Kibutz ve Moşhavlar gibi konularda önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Prof. Dr. Ahmet Özer'in bilimsel çalışmaları arasında "GAP ve Sosyal Değişme", "Güneydoğu Anadolu ve GAP Gerçeği", "Sosyal Bir Varlık Olarak İnsan", "Modernleşme ve Güneydoğu", "11 Eylül - ABD ve Küreselleşme", "Tanzimat'tan Günümüze Batılılaşma ve AB", "Doğu'da Aşiret Düzeni ve Brukanlar", "Kentleşme ve Yerel Yönetimler" adlı eserler bulunmaktadır. Ayrıca, roman türünde "Şehrivan" isimli bir eseri de yayınlanmıştır.

Özer, ayrıca bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığını da yaptı.