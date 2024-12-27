Yeni asgari ücrete ilişkin Vanlı işveren ve işçiler de görüşlerini dile getirdi. İşçiler genel olarak asgari ücret zammını az bulurken, en çok da fiyat artışlarından yakındı.

İşçiler, piyasada fiyat artışlarının önüne geçilmesini isterken, işverenler de görüşlerini dile getirdi.

“ZAM SANKİ İŞÇİYE DEĞİL ESNAFA YAPILIYOR”

Yapılan zam oranın az olduğunu belirten işçi Ferhat Duman, “Mevcut 17 bin 2 TL’lik asgari ücret yetmiyordu zaten ancak verilen zam da çok iyi gelmedi. Yapılan artışın yetmesi için, alım gücümüzün olması için temel ihtiyaçlara yapılan zamların durdurulması gerekiyor. Fırsatçılar şimdiden başlar her kaleme zam uygulamaya. Böylelikle artış biz çalışanın refahının artması için değil de esnafa yapılmış gibi oluyor. Hele bir de kirada oturuyorsa biri, bu parayla geçinmek çok zor” dedi.

“FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ”

İşçi Sami Demir, “Asgari ücrete uygulanan yüzde 30’luk zam maalesef yetersiz. İşçi olarak ekonomik sorunlar yaşıyoruz. Asgari ücrete zam yapılırken, diğer tüm kalemlere de zam geliyor. Böyle olunca da alım gücümüz düşüyor. Asgari ücrete yapılan zam oranının yeterli olabilmesi için fiyat değişikliği yapmaya çalışan fırsatçıların önüne geçilmeli, yoksa bu artış bir işe yaramaz” dedi.

“30 BİN TL OLMASINI BEKLİYORDUM”

İşçi Muhammed Duman, “Mevcut koşullara göre ücret çok az. En az 30 bin TL olması gerekiyordu. Bu ücret çok iyi olmasa da ekonomik şartlarımızı biraz düzeltirdi. Yapılan zam oranı beklentilerimizin altında kaldı. Özellikle kiracı ve çocuk sahibi aileler için daha sıkıntılı. Kiracı olduğum için kardeşlerimin yardımı olmasa geçimimi sağlayamayacak duruma geleceğim.” sözlerine yer verdi.

“FİYAT ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ”

“6 kişilik aileyi geçindirmeye çalışıyorum” diyen Maşallah Ceyran, “Asgari ücret ile çalışan bir işçi kendi evi olsa belki idare eder ama kiracılar için çok sıkıntılı. Asgari ücret zamlandığı gibi her şeye zam geliyor. Çalışan henüz zamlı maaşı almadan esnaf fiyat yükseltiyor. Ücret eline ulaşmadan o zam sönmüş oluyor. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmeli” dedi.

“7 kişilik aileyi asgari ücret ile geçindiriyorum” diyen Yusuf Dayan da, “Asgari ücreti az buluyorum. Ücretin minimum 30 bin TL olması gerekiyordu. Bu ücret ile geçinmek zor” diye kaydetti.

“ZAM ORANI DÜŞÜK KALDI”

İşveren Habip Temel, “Bu ücretler yıllar önce uygulanması gerekiyordu. Verilen yüzde 30 oranında ki zam düşük kaldı. Bu oran bazı işverenleri zorlar iken bazılarını etkilemez. Örneğin bazı yerlerde yüzlerce çalışan oluyor ve gelir yüksek oluyor ama bazı yerlerde de küçük esnaf oluyor geliri düşük. Yani zam oranı bazı kesimi etkilemezken bazı kesimleri de çok fazla etkiliyor. Bir işçiyi de düşündüğümüzde kira, çocuk, faturalar, mutfak masrafını kattığımızda geçim çok zor” diyerek asgari ücretin daha fazla olması gerektiğini belirtti.

“DAHA ÇOK ZORLANACAĞIZ”

5 çalışanının olduğunu belirten işveren Seyithan Erçiçek, “Mevcut 2024 asgari ücret biz işverenleri zorlar iken yeni zam ile beraber daha çok zorlanacağız. Bizlere maliyeti yüksek oluyor. Şimdi işçi başına SGK ve diğer giderlerle beraber 30 bin TL’yi geçiyor. İşverene verilen destek de az olduğu için bizler de zor durumda kalıyoruz. Tabi buna rağmen işçilere de hak vermek lazım. İşçilerin de büyük sorumluluğu var. Geçim sıkıntısı yaşıyor. Kiralar yüksek, enflasyona bağlı olarak her şey yüksek. En düşük kira 15 bin TL iken mutfak harcaması, temel ihtiyaçlar ve faturalar düşünüldüğünde geçinmeleri çok zor” ifadelerini kullandı.

“GELİRİ YÜKSEK OLAN İŞVEREN İŞÇİ MAAŞINI YÜKSEK TUTMALI”

4 işçi çalıştırdığını belirten Abdullah Sürücü de, “İşçi açısından bu zam artışı yeterli değil bence. Ancak işverene de daha fazla sorumluluk yüklüyor bu durum. İşverene verilen destekler düşük. Zam yapıldıkça daha fazla zor durumda kalıyoruz. Buna rağmen işçi yaşam kalitesinin artması için zam oranının daha fazla olması gerekiyordu. Eğer işverenin de iyi bir kazancı oluyorsa bu asgari ücrete bağlı kalmadan yüksek ücret ödemesi gerekiyor ki işçisi daha rahat olsun.” sözlerine yer verdi.