Van’da havaların ısınması piknikçileri harekete geçirdi. Özellikle hafta sonları Van Gölü sahili ve doğada vakit geçirmek isteyen vatandaşların mangal ve semaver alışverişi arttı.

Kış sezonunda soba üretimi ve tamiratı yapan çarşı esnafı, havaların ısınmasıyla birlikte semaver ve mangal üretimine ağırlık verdi. Çarşıdaki esnaflar, piknik sezonunun başlamasıyla satışların hareketlendiğini ifade etti.

Yaklaşık 20 yıldır sektörde faaliyet gösterdiğini belirten imalatçı Seyfettin Eröz, semaver ve mangal üretiminin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

“HEM HAZIR HEM DE EL EMEĞİ ÜRÜNLER SATILIYOR”

Çocukluktan bu yana mesleğin içerisinde olduğunu anlatan esnaf Seyfettin Eröz, “Havaların ısınmasıyla beraber piknik malzemesi satışlarımız başladı. İnşallah sezonun iyi geçmesini temenni ediyoruz. Hazır ürünler de satılıyor ama kendi yaptığımız mangal ve semaverler de var. El emeği ürünlerle hazır gelen ürünler arasında fiyat farkı oluyor.” dedi.

“TERCİHLER BÜTÇEYE GÖRE DEĞİŞİYOR”

Hazır ürünlerin daha pahalı olduğunu belirten Eröz, kendi ürettikleri ürünlerin ise kalite açısından daha dayanıklı olduğunu söyledi. Vatandaşların tercihlerinin bütçeye göre değiştiğini dile getiren esnaf Eröz, “Kimisi kaliteye bakıyor, kimisi bütçesine göre tercih yapıyor. Sac semaverlerimiz var. Özellikle Van semaveri dediğimiz ürünler yoğun ilgi görüyor. Kendi yapımımız mangallar da var.” ifadelerini kullandı.

“FİYAT FARKLARI OLUYOR”

Semaver fiyatlarının 500 ile bin lira arasında değiştiğini aktaran Eröz, “Mangal fiyatları ise kaliteye ve boyutuna göre 400 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor. Izgaralar hazır geliyor, onların fiyatları da 100 ile 150 lira arasında değişiyor. Izgara şişlerini ise tane olarak 15 liradan satıyoruz.” diye konuştu.

Günlük üretim ve satışların talebe göre değiştiğini söyleyen Eröz, sipariş üzerine de üretim yaptıklarını kaydetti.