Sülükler, cilt ve çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.

Yılmaz Seyhan isimli vatandaş, Van Cumhuriyet Caddesi’nde üzerinde bulunan eski tekel binası önünde yıllardır sülük satışı yaptığını söylüyor. Geçimini sülük satarak devam ettiren Seyhan, vatandaşlar tarafından sülüğe ilgi gösterildiğini anlatıyor.

Seyhan, vatandaşların çeşitli tedaviler için sülük satın aldığını dile getirerek; “Sinüzit, migren, bel fıtığı, boyun fıtığı, yüz ferçleri, göz miyopları, göz tansiyonları gibi birçok rahatsızlık için sülüğe ilgi gösteren vatandaşlar oluyor. Cilt ve enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere plastik cerrahi ve genel cerrahların uygulayabileceği bazı hastalıklarda da sülükler kullanılıyor” ifadelerine yer verdi.

“SÜLÜKLERİN NASIL KULLANILACAĞI BİLİNMELİDİR”

Sülüğün nasıl kullanılması gerektiğini anlatan Yılmaz Seyhan, “Sülük alırken ilk bakmamız gereken sülüğün temiz olmasıdır. Sülüğün nereye kullanacağını bilmek lazım. Sülükler her hastada bir defa kullanılmalıdır. İkinci defa başka hastaya kullanması halinde kan yoluyla bulaşan hastalıklara sebep olabilir. Bu yüzden tek sefer kullanılması gerekiyor” dedi.