İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, ücretsiz kış spor okullarında çocuklara futbol eğitimi verirken, fiziksel ve ruhsal motivasyonu artırmaya odaklanıyor.
Karşıyaka Spor Kompleksinde futbol branşında eğitim alan kursiyerler, geleceğin futbolcuları olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
Antrenörler eşliğinde eğitim alan çocuklar, geleceğin futbolcusu olabilmek için büyük emek harcıyor. Eğitimlerde çocuklar keyifli anlara şahitlik ederken, idmanlarda tatlı rekabetler yaşanıyor.Kaynak: Wanhaber / Oktay Dincer