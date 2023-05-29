Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2023 faaliyet programında yer alan ve 21-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında Karabük Yeni Mahalle Spor Salonunda 47 ilden 500 sporcunun katılımıyla Okul Sporları Boks A Gençler Türkiye Şampiyonası yapıldı.

Şampiyonaya katılan Vanlı sporculardan 60 kiloda Ahmet Pekel Türkiye şampiyonu, 48 kiloda Viyan Külter ve 75 kiloda Özlem Aslan Türkiye ikincisi, 57 kiloda Serkan Bozkont ile 63 kiloda Ümmi Seleme Ruzikar ise Türkiye üçüncülüğü madalyasının sahibi oldu.

Sporcuların gösterdiği başarıdan duydukları memnuniyeti dile getiren Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Karabük’te 47 ilden 500 sporcumuzun katılımı ile gerçekleştirilen Okul Sporları Boks A Gençler Türkiye Şampiyonasına bizlerde ilimizi temsilen 7 sporcumuz ile katılım sağladık. 5 gün boyunca zorlu ve 13 farklı sıklette mücadele eden sporcularımızdan Ahmet Pekel Türkiye şampiyonu, Viyan Külter ile Özlem Aslan Türkiye ikinciliği, Serkan Bozkont ile Ümmi Seleme Ruzikar ise Türkiye üçüncülüğü madalyasını ilimize kazandırmayı başardılar.

Sporcularımızın uluslararası müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek kabiliyete sahip olduklarını kazandıkları başarılarından görmekteyiz. Bu başarılarımızı disiplinli ve düzenli çalışmalarımıza borçluyuz.

İlimizde boks branşımızın son yıldaki başarı çıtasının bu denli artmasında, Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Arif Özsoy’un katkıları oldukça fazladır. Bu müsabakalara katılmamızda bizlere büyük destek veren müdürümüze, okul idarecilerimize, beden eğitimi öğretmenlerimize ve tüm emeği geçenlere sporcularımız ve boks camiamız adına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Katıldıkları Okul Sporları Boks A Gençler Türkiye Şampiyonasında başarı elde eden sporcuları ve antrenörü tebrik eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ise “Bu başarıya imza atan başta milli antrenörümüz Ayhan Öz olmak üzere boksörlerimizi, onlara destek olan ailelerini, beden eğitimi öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi bir kez daha yürekten kutluyoruz. Boksörlerimiz ilimizin başarı çıtasını her zaman yükseltmektedirler. Kendilerini yürekten kutluyor ve bundan sonra katılacakları müsabakalarında ise başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.iha