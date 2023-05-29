Wanhaber

Van’da bir araya gelen İş Dünyası Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odalarından temsilciler, 31 Mayıs’ta yapılacak olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Genel Kurulu’nda yeni yönetimin belirleneceğini belirterek, bu yeni yönetim de VANTSO’nun da yer alması gerektiğine işaret etti.

Van’da iş dünyasının bazı temsilcileri Van Ticaret ve Sanayi Odasında (VANTSO) bir araya geldi.

VANTSO’da düzenlenen toplantıya; MÜSİAD Van Şubesi İl Başkanı Ertuğrul Balibay, TÜMSİAD Van Şube Başkanı Süleyman Güler, ASKON Van Şube Başkanı Şeref Gültepe, HAKSİAD Van Şube Başkanı Cevdet Arvas, ANESİAD Van Şubesi Başkanı Rıdvan Yaşar katıldı. Toplantıda VANTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Balandi ve Meclis Üyesi Veysi Gözütok da hazır bulundu.

Toplantıya katılanlar adına ortak açıklamayı Tüm Sanayi ve İş Adamları Derneği Van Şube Başkanı Süleyman Güler, okudu.

“ORTAK AÇIKLAMA YAPMAK ÜZERE BİR ARAYA GELDİK”

Güler; “İlimizin ekonomik ve sosyal kalkınması için çaba gösteren Sivil Toplum Örgütü temsilcileri olarak, ilimizi ilgilendiren konularda birlikte hareket etmek için gönül ve kader birliği yapmış bulunmaktayız. İlk olarak bugün ilimizin temsiliyetini yakından ilgilendiren bir hususa ilişkin ortak basın açıklaması yapmak üzere bir araya geldik” dedi.

“VAKİT, MAKÛS TALİHİ GERİDE BIRAKMA VAKTİDİR”

Van’ın istenilen gelişme düzeyini yakalayamadığını dile getiren Güler; “Bu durumun temel sebeplerinin biri şehrimizin karar alma süreçlerine dahil olamaması ve sesini yetkili mercilere yeterli düzeyde duyuramamasıdır. Vakit makûs talihimizi geride bırakma ve kentimizi hak ettiği şekilde temsil etme vaktidir” diye kaydetti.

“YENİ YÖNETİMDE VANTSO’NUN OLMASI EN BÜYÜK ARZUMUZDUR”

Güler, 31 Mayıs tarihinde yapılacak olan TOBB Genel Kurulu’nu hatırlatarak yeni yönetimde VANTSO’nun da olması gerektiğine vurgu yaparak; “Ülkemizin en önemli ekonomik çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 79. Genel Kurulu 31 Mayıs tarihinde yapılacaktır. Bu genel kurulda TOBB’un yeni Yönetim Kurulu seçilecektir. Yeni oluşturulacak Yönetim Kurulunda Van Ticaret ve Sanayi Odasının da yer alması en büyük arzumuzdur. Bu görevi şehir olarak hak ettiğimizi belirtmek isteriz” ifadelerine yer verdi.

“ARTIK GÖREV ALMA VAKTİ GELMİŞTİR”

VANTSO’nun TOBB’da görev alma vaktinin geldiğine inandıklarını dile getiren Güler, şunları söyledi; “1962 yılında kurulan Van Ticaret ve Sanayi Odası bugüne kadar TOBB Yönetim Kurulunda herhangi bir temsiliyet almamıştır. Artık görev alma vaktinin geldiğine inanıyoruz.

Van Ticaret ve Sanayi Odasının kurulduğu günden bugüne kadar sergilediği olağanüstü çaba ve performans ile bölgesinin abi oda konumundadır. Özellikle TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu döneminde Van Ticaret ve Sanayi Odası her zaman ilgi görmüş ve çalışmaları yakından takip ve takdir edildiğini biliyoruz.

Van Ticaret ve Sanayi Odasının, kurulduğu günden itibaren işsizlik meselesinden, şehrin tanıtım faaliyetlerine, turizm sektörünün geliştirilmesinden tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalara, kültürel değerlerin korunmasından, sosyal sorumluluk çalışmalarına, yurt dışı işbirliği faaliyetlerinden, il içi ve yurt içi temaslara kadar yaptığı yenilikçi ve fark yaratan çalışmaları sayesinde şehrimizin kangren haline gelen birçok sorunu çözüme kavuşurken, şehrimizin markalaşması yönünde önemli adımlar atılmıştır. Artık ilimiz olumsuz haberler değil, festivallerle, fuarlarla, kalkınmayla, Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde hayata geçirilen projelerle kadınlarımızın ve gençlerimizin istihdamıyla anılmaya başlanmıştır.

Bu başarılı çalışmalar neticesinde Van Ticaret ve Sanayi Odası, GAP Gazeteciler Birliği tarafından yılın en başarılı Ticaret ve Sanayi Odası seçilmiştir. Yine TOBB Akreditasyon denetimleri neticesinde Türkiye’nin en başarılı ikinci Ticaret ve Sanayi Odası ödülünü almıştır. Kısıtlı imkanlara rağmen bu başarıları elde etmeyi başaran, üyelerinin hak ve menfaatini her platformda koruyan Van Ticaret ve Sanayi Odasının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulunda görev alarak, ilimizin ve bölgemizin sesi olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Güler, ortak açıklamayı, şu ifadelerle tamamladı; “Bu vesileyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 79. Genel Kurulunun ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni oluşturulacak Yönetim Kurulunda ilimizin temsiliyet kazanmasını ümit ediyoruz.”

Ömer Bildik