Wanhaber / Özel

Van Gölü’nü merkeze alan çalışmalar gerçekleştiren Vangölü Aktivistleri Derneği, havaların ısınması ile birlikte yeni aktiviteler organize ediyor.

Temmuz ve Ağustos ayları için 2 festival düzenleyecek olan dernek, şimdiden hazırlıklara başladı.

YÜZME FESTİVALİ

Aktivistler ilk olarak Temmuz ayında Van Denizi Yüzme Festivali düzenleyecek. Geçen yıl bu festivalin ilkini gerçekleştiren dernek, 19 – 23 Temmuz tarihleri arasında 2. Van Denizi Yüzme Festivali ile dikkatleri Van Gölü’ne çekmeye çalışacak.

BİSİKLET FESTİVALİ

Derneğin bir diğer festivali de Ağustos ayında gerçekleşecek. Vangölü Aktivistleri Derneği, 04 – 11 Ağustos tarihleri arasında 5. Van Gölü Bisiklet Festivali düzenlenecek.

Söz konusu festivaller, Van Büyükşehir Belediyesi himayesinde, Bitlis ve Van’daki belediyelerin desteği ile Vangölü Aktivistleri Derneği yürütücülüğünde gerçekleşecek.

Festivallere ilişkin katılım ve diğer detayların da önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.

Umut Tarhan