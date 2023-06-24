Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde aktif bir rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasındaki büyük bir kriz darbe girişimine dönüştü.

Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in açıklamalarının ardından Rus ordusuna ait tanklar tedbir amaçlı sokağa indi.

Rus haber ajansı TASS, Rusya'nın başkenti Moskova'daki tüm önemli binaların ve devlet kurumlarının en üst düzeyde korunması kararı alındığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner birliklerinin merkezleri özel kuvvetler tarafından kuşatıldığını, birliklere karşı hava ve obüs saldırıları yapıldığını açıkladı.

Darbeye teşebbüsten soruşturma

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin, "Devlet Başkanı Vladimir Putin, meydana gelen tüm olaylar hakkında bilgilendirilmiştir. Gerekli tedbirler alınıyor" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın istihbarat örgütü FSB'nin suç soruşturması başlattığı, Prigojin hakkında darbeye teşebbüsten dava açıldığı öğrenildi.

Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, "Wagner savaşçılarını Prigojin'in hain emirlerine uymamaya, onu tutuklamaya çağırıyoruz. Geri dönüşü olmayan hatalar yapmayın" denildi.

Rus televizyon kanalları hacklendi

Rusya'da bazı televizyon kanallarının hacklendiği ve Wagner lideri Prigojin'in ses kayıtlarının yayınlandığı iddia edildi.

Prigojin'in ses kayıtlarında gerçek savaşın şimdi başlayacağına dair açıklamalarda bulunduğu kaydedildi.

Darbe çağrısı yaptı

Prigojin, yaptığı açıklamada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi.

Şoygu ve Gerasimov'un cezalandırılması gerektiğini söyleyen Prigojin, "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı. Askerlerin hayatlarını ihmal ediyorlar. Onlar adalet kelimesini unuttular, biz onu geri getireceğiz. Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak. Bize karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Şoygu, Kızıl Meydan'da asılacak"

Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini ifade eden Prigojin, "Rusya'nın gerçek vatanseverleri, tarihi bilen, devletin çıkarlarını satan zayıf bir yönetim istemeyen vatanseverler sokağa insin, silah buluruz. Bu gece, Rusya'yı zora sokan hainlerin ve suçluların dersini vereceğiz. Şoygu, Kızıl Meydan'da asılacak. Lenin'le birlikte mozoleye gömülecek. Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz. Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet gelecek" diye konuştu.

Wagner'in kurucusu Rusya'nın Ukrayna'ya neden saldırdığını açıkladıEvgeny Prigojin ve Vladimir Putin

Moskova'dan Wagner'ın iddialarına ret

Prigojin'in Rusya'ya misilleme yapacağını açıklamasının Rusya'dan yanıt gecikmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Prigozjin'in Rus askerlerine yönelttiği suçlamaların doğru olmadığı ifade edilerek yapılan tüm açıklamaların ve videoların provokasyon olduğu ifade edildi.

Açıklamada Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri operasyonlarına devam ettiği de eklendi.

Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşmeye karşı

Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusu saflarında çatışan gönüllü gruplara ve paralı asker gruplarına sağduyu, yerleşik uygulama ve yasaya uygun hale getirmek için Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapmaları gerektiği yönündeki açıklamasına karşı çıkmış, "Anavatanı savunmaya geldiğimizde Başkan zaten bize sosyal güvencemizi vaat etti. Ben bugün varım yarın yokum. Elbette vatan görevini tamamlamış savaşçılarımız ve gazilerimiz için sosyal garantiler olmalıdır. Ancak savaşa katılmaya karar verdiğimizde kimse bize Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapmamız gerektiğini söylemedi. Wagner PMC savaşçılarının hiçbiri utanç yoluna geri dönmeye hazır değil. Başkan'ın buna bir çözüm bulacağını düşünüyorum" demişti.

Ukrayna'daki savaşa doğrudan Rus ordusunun yanında katılan Prigozhin, geçen yıldan bu yana Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ordunun üst düzey yetkilileriyle Ukrayna'daki Wagner güçlerine yeterli destek ve cephane sağlamamakla ve dolayısıyla daha fazla kayıp vermelerine neden olmakla suçluyor.

Öte yandan sözleşme de paralı askerlerin yaralanması halinde ve çatışmada öldürülmeleri halinde ailelerine tazminat verilmesi gibi maddeler yer alıyor. Putin'in talimatı sonrası Çeçen gruplar dahil birçok grup Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladı.

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