Türkiye'de 2024 yılında meydana gelen 266 bin 855 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 713 kişi kaza yerinde, 3 bin 639 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.

Karayolu trafik kazalarında 2024 yılında bir günde ortalama 731,1 ölümlü yaralanmalı kaza, 17,4 ölüm ve 1055,1 yaralanma meydana geldi. Türkiye'de son on yılda karayolu trafik kazalarında toplam 62 bin 762 kişi hayatını kaybederken 3 milyon 24 bin 470 kişi ise yaralandı.

Bir önceki yıla göre trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı yüzde 3,0 azaldı, yaralı sayısı ise yüzde 9,8 arttı, Türkiye'de 2024 yılında 100 bin taşıt başına 20,3 trafik kazası ölümü meydana geldi.

VAN VERİLERİ;

2024 yılı verilerine göre 88 bin 983 motorlu kara taşıtı sayısı bulunan Van’da meydana gelen toplam trafik kazası sayısı ise 5 bin 969 olarak kayıtlarda yer aldı. Bu sonuçlara göre Van’da 2024 yılında günde ortalama yaklaşık 16 ila 17 trafik kazası meydana gelmiş oldu.

Van’da geçtiğimiz sene meydana gelen bin 881 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 18 kişi kaza yerinde, 33 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Meydana gelen bu kazalarda yaralanan kişi sayısı ise 3 bin 330 olarak kayıtlara geçti.

2024 verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde trafik kazalarında en fazla can kaybı 94 kişiyle Malatya’da yaşanırken, 74 kişiyle Erzurum ikinci, 51’er kişiyle Van ve Elazığ ise üçüncü sırada yer aldı.