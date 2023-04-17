Özellikle Beşyol ışıklarından Çavuşbaşı Caddesi'ne doğru olan güzergâhta içinden çıkılmaz hale gelen trafik keşmekeşi, sürücüleri bezdiriyor. Trafik yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerden biri olan Çavuşbaşı Caddesi'nde dakikalarca trafikte bekleyen sürücüler, adeta isyan ediyor.

Akşam saatlerine doğru uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlemlenirken, zaman zaman sürücüler arasında tartışmaların yaşandığı görülüyor. Özellikle iftar saatine doğru içinden çıkılmaz bir hale gelen trafik keşmekeşi, vatandaşları isyan ettiriyor.

Şehir genelinde yaşanan ve defalarca dile getirilen trafik sorununun, yıllardır çözüm bulunmaması ise tepkilere neden oluyor. Caddeyi kullanan ambulans ve itfaiye araçları sıkışan trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, kent merkezindeki trafik sorununun her geçen gün daha da büyüdüğü gözlemleniyor.

Bazı ara caddelerde tek yön trafik olmasına rağmen, caddeyi çift yönlü kullananlar olduğu gibi, bazı caddelerin de tek yön olması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, kalıcı bir çözüm bekliyor. Cumhuriyet, İskele, Sıhke, Maraş ve Çavuşbaşı Caddesi'nde özellikle akşam saatlerine doğru trafik akışı durma noktasına geliyor. Bilhassa kavşaklarda sabırsız sürücülerin acele davranması sonucu tıkanıklık yaşanırken, trafikte ambulanslar da ilerlemekte güçlük çekiyor.

Zaman zaman küçük çaplı kazaların yaşandığı görülürken, sürücüler arasında da büyük tartışmaların yaşandığı gözlemleniyor. Caddelerde sağa-sola araçların park etmesi sıkıntının içinden çıkılmaz bir hal aldığını dile getiren vatandaşlar, alternatif çözümler bulunmasını istiyor

Van Bölge Gazetesi