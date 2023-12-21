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Wanhaber / Özel

Van’ın önemli sorunlarından biri olan trafik meselesi, sosyal medyada çokça dile getirilen konulardan biri olmayı sürdürüyor.

Yağışlı havalarla birlikte özellikle akşam mesai çıkışında birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Trafiğin yoğun olduğu noktalarda trafik polisleri devreye girerek trafik akışını sağlasa da, meseleye kalıcı çözümler üretilmesi isteniyor.

Özellikle bazı yol güzergâhlarında yapılan düzensiz parklar, trafiği daha bir içinden çıkılmaz duruma sokuyor.

Sosyal medyada Van’ın trafik yoğunluğu ile ilgili çok sayıda paylaşım yapılırken, alternatif çözümlerle bu sorunun çözülmesi gerektiği belirtiliyor.