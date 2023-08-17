Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber – Fatma Öztürk

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van’ın sosyo – ekonomik durumu ve sorunları hakkında konuştu.

İş dünyasının bir araya geldiği toplantıda konuşan Necdet Takva, “İlimiz; Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları’na (SEGE) göre 76. sırada yer alıyor. Kapıköy Gümrük Kapısı'na "Sınır Ticareti Merkezi Sahası" yapılması büyük önem taşıyor.

Ayrıca "Tam Donanımlı Labaratuvar" kurulmalı ve "İhtisas Gümrüğü Yetkisi" verilmelidir. Ferit Melen Havalimanı'ndaki uçak sefer sayıları çok yetersiz. Bu nedenle havayolu ulaşımında ciddi sorunlar yaşanıyor. İvedilikle sefer sayılarının artırılması gerekiyor.

Finansmana erişimde sıkıntılar çok fazla. Gerek kredilerin verilmesi gerekse de ipoteklerin düşük ekspertiz sorunu çözüm bekliyor. Kamuya iş yapan müteahhitler için fiyat farkı ve koşulsuz tasfiye hakkı verilmesi gerekmektedir. Bu alanda iş yapan müteahhitler iş yapamaz hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“BİZ UZAĞIZ LÜTFEN BİZİ KABUL EDİN!”

Van – Şırnak arası karayolunun bakım onarım çalışmalarına dikkat çeken VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, “Van-Şırnak Karayolu'nun acilen tamamlanması gerekmektedir. Bu yol Van, Siirt, Şırnak, Hakkari için önemli olduğu gibi ülkemizin güneyini kuzeyine bağlayan bir özelliğe sahiptir.

Resmi sorumluluklarını yerine getirip ticaret yapan firmalar sürekli denetim altındadır. Aynı yaklaşımın gayrı resmi faaliyet yürütenlere de uygulanması gerekmektedir. Biz uzağız lütfen bizi kabul edin! Sizlerle bir araya gelip sorunlarımızı arz etmek ve çözüm aramak istiyoruz” diye konuştu.

Van’ın sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin açıklama yapan Necdet Takva, 15 – 17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan ‘Van Mutfak Yöresel Ürünler ve Gastronomi Fuarı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı, Bakanları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu ve 81 il oda ve borsa başkanlarını davet etti.