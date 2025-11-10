Tarihi ve doğal güzellikleriyle Doğu Anadolu'nun incisi olan Van, sonbaharın gelmesiyle birlikte kartpostallık manzaralara sahne oluyor. Şehrin sembollerinden Van Kalesi ve hemen yanı başında bulunan Atatürk Kültür Parkı, sarı, kızıl ve kahverengi tonlarına bürünen ağaçlarıyla ziyaretçilerini etkiliyor.

"Tarih ve doğanın eşsiz buluşması"

Urartu döneminden kalma binlerce yıllık tarihiyle ayakta duran Van Kalesi, sonbahar renkleriyle daha da görkemli bir hal aldı. Kaleye tırmanan yerli ve yabancı turistler, zirveden hem Van Gölü'nün eşsiz mavisini hem de çevreyi saran sararmış ağaçların oluşturduğu görsel şöleni izleme fırsatı buluyor. Özellikle gün batımı saatlerinde kale ve gölün bütünleşmesi, fotoğraf tutkunları için unutulmaz kareler sunuyor.

"Kültür parkı sonbahar renkleriyle canlandı"

Van Kalesi'nin eteklerinde uzanan Atatürk Kültür Parkı ise, şehir merkezinin yanı başında bir doğa harikası. Sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçların yaprak dökümü, parktaki yürüyüş yollarını rengarenk bir halıya çevirdi. Parkın yenilenen yürüyüş yolları ve düzenlemeleri de ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmesine imkan tanıyor.