Genel Sekreter Yardımcısı İskender Duman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya birçok kurum ve kuruluştan da temsilciler katıldı.

Ana maddenin trafik ile ilgili konular olduğu toplantıda toplamda 24 gündem maddesi ele alındı.

Toplantıda görüşülen konulardan biri ise Van’ın Özalp ilçesinde yolcu taşımacılığı hizmeti Özalp Belediyesine ait 2 otobüsün, yakıt ve benzeri maliyetlerinin artması nedeniyle bilet ücretlerine zam yapılması konusu oldu.

UKOME’de alınan karara göre; Özalp ilçesinde hizmet veren 2 belediye otobüsünün mevcutta uygulanan tam bilet ücreti 2,50 TL’den 7,00 TL’ye, öğrenci bilet ücreti ise 1,25TL’den 5,00 TL çıkarıldı.