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Kentte dün akşam başlayan kar yağışı, özellikle Bahçesaray'da hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kışın çetin geçtiği Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde karla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Mahalleli, sabah toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye başladı.

"Bahçesaray ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi"

Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bahçesaray ilçemizde özellikle kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı ve tipinin devam etmesi sebebiyle 5 Ocak 2024 Cuma günü taşımalı eğitime ve kırsal mahallelerdeki egitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

"Van-Bahçesaray yolu 16 gündür kapalı"

Yağış nedeniyle 234 yerleşim yerinin yolu kapanırken, merkeze bağlı kırsal mahallelerde 20 santimetre olan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı. Van- Bahçesaray kara yolu, 80’inci kilometredeki çığ riski nedeniyle 16 gündür kapalı tutuluyor. Yolun 5 ayrı noktasına düşen çığlar Karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Yolun ne zaman açılacağına ise çığ komisyonu karar verecek.