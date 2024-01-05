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Çeşitli okullardan lise ve üniversite düzeyinde on binlerce öğrencinin ve 200’e yakın firmanın katılımıyla gerçekleşen 2 günlük fuar, kapanış programında da düzenlediği ödüllü yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle öğrencilerin ilgisini çekmeyi başardı.

MÜSABAKALAR FUARA RENK KATTI

Türk halk müziği, dart, e-spor, eskiz atölyesi, atletizm gibi farklı dallarda başarı gösteren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, Van TEKNOKENT standında düzenlenen 3D simülasyon etkinliği, DAKAF’24’ün son gününe renk kattı.

Dart alanında yarışan ve ödül alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, DAKAF’24’ün beklentilerinin çok daha üstüne çıktığını ifade etti. Dart yarışmasında 1.’lik ödülü alan Van YYÜ öğrencisi Mehmet Selim Yılmaz, DAKAF’24’ün gerek kendi gerekse diğer öğrenciler için gelecek planları adına fırsat olduğunu ve fuarda yapılan yarışmanın kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

DAKAF’24’te paydaş üniversite olarak bulunan Muş Alparslan Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü öğrencilerinden Ufuk Aksoy, “DAKAF’a hem üniversitemizi tanıtmaya hem de projelerimiz hakkında hocalarımız ile birlikte bilgi vermeye geldik. Biz İnsansız Hava Aracı Bölümü öğrencileri olarak laboratuvarlarda, TEKNOFEST ve TUBİTAK için projeler üretiyoruz.

Bu projeler ile insansız hava araçlarında yerlilik oranını en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. DAKAF fuarında bulunan standımızda insansız hava araçlarına dair bilgilendirme yaptık. Aynı zamanda Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri olarak okçuluk ile ilgili okulumuzda eğitim faaliyetleri yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

TÜBİTAK’IN DESTEK OLDUĞU PROJELER

Kapanış konuşmasında Van TEKNOKENT’in destek verdiği ve TÜBİTAK’tan kabul almış projeleri anlatan TEKNOKENT Müdürü Yasemin Yetkin, “Bizler TÜBİTAK 1512BİGG programına 2 ayrı proje gönderdik. Doçent Doktor Sebahattin Çelik’in iş fikri sahibi olduğu ve takım liderliğini yaptığı takımın projesi TÜBİTAK tarafından desteklenerek ‘Mükemmeliyet Mührü’ aldı ve toplamda 900 bin TL’lik bir yatırım hakkı kazandı. Yine Fatma Gizem Zincir’in liderlik yaptığı BATİKA Projesi de Genç Pragmatist Girişimcilik Programında tohum yatırımını aldı” diyerek sözlerini sonlandırdı.