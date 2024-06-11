Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından her ay yayımlanan Havalimanı Karşılaştırmalı İstatistikleri Mayıs 2024 verilerine göre, Van’da bir ayda kaç yolcu taşındığı belli oldu.

Van Türkiye’nin en doğu ucundaki illeri arasında yer aldığından, vatandaşın çeşitli ulaşım yollarına hızlı bir biçimde erişebilmesi büyük önem arz ediyor. Ulaşım yolları arasında, kara ve demir yollarının bir adım önünde olan havayolu trafiği ise Van için büyük önem taşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre; Van Ferit Melen Havalimanı’ndan 2024 yılı Mayıs ayı boyunca, 131 bin 302 gelen-giden yolcu taşındı.

MAYIS AYINDA KAÇ YOLCU TAŞINDI?

Devlet Hava Meydanlarının her ay paylaştığı veriler doğrultusunda Van Ferit Melen Havalimanı’nda mayıs ayı süresince ‘kesin olmayan’ verilere göre 486’sı dış hat yolcusu, 130 bin 916’sı iç hat yolcusu olmak üzere toplam 131 bin 302 gelen-giden yolcu taşındı.

2024 yılı Mayıs sonu verilerine göre, 2023 yılının aynı dönemine oranla gelen-giden tüm yolcu sayısında, yüzde 7’lik artış görülürken, gelen-giden dış hat yolcu sayısında yüzde 97 oranında artış görüldü.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE AYLIK VERİLER

Devlet Hava Meydanları tarafından açıklanan ‘tüm uçak trafiği’ verilerine göre ise Van Ferit Melen Havalimanı’ndan 2024 yılı Mayıs sonu verilerine göre Ocak-Mayıs döneminde; yolcu, kargo ve yük taşımak üzere 7 bin 44 iç hat, 49’u ise dış hat olmak üzere toplam 7 bin 93 uçak havalandı.

2023 yılının aynı dönemine oranla, tüm uçak trafiğinde dış hat uçuş sayısında tam olarak yüzde 158 oranında artış görüldü. Geçen yıl aynı dönemde 19 dış hat seferi yapılırken bu yıl aynı dönemde 49 dış hat seferi yapıldı.

2024 yılı Mayıs ayı süresince bin 364 uçak iç hatlardan, 11 uçak dış hatlardan olmak üzere toplam bin 375 uçak havalandı.

2024 Mayıs sonu kesin olmayan verilerine göre; Ocak-Mayıs döneminde, bagaj, kargo ve posta içeriğiyle 6 bin 534 tonluk yük trafiği sağlandı.