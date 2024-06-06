Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan verilerde 2024 yılı Mayıs ayında Van’da 161 ölümlü / yaralanmalı trafik kazası oldu. Maddi hasarlı trafik kaza sayısı 179 olurken, trafik kazalarında 237 kişi yaralandı. Mayıs ayı boyunca Van’da yaşanan trafik kazalarında ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Mayıs ayı süresince Van’da trafik kazalarında yaralanan kişi sayısı geçtiğimiz Nisan ayına oranla yüzde 19 oranında düştü.

Türkiye geneli il bazında paylaşılan trafik kazaları ve sonuçlarına göre ülkemizde Mayıs ayında; 242 ölümlü kaza yaşanırken, 21 bin 981 kişi meydana gelen trafik kazalarında yaralandı.

Van’da 2024 yılının ilk 5 ayında toplam 623 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu sürede; 886 tanesi maddi hasarlı kaza kayıtlara geçerken, toplam yaralı sayısı ise bin 117 kişi olarak açıklandı. Beş aylık periyotta Van’da meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden toplam kişi sayısı ise 4 oldu.

Türkiye geneli Mayıs ayında yaşanan maddi hasarlı kaza sayısı 28 bin 306 olarak açıklanırken, toplam kaza sayısı ise 50 bin 484 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de Mayıs ayı içerisinde meydana gelen 50 bin 484 trafik kazasında 31 bin 240 kişi yaralanırken, hayatını kaybeden vatandaş sayısı ise 197 olarak açıklandı.

Trafik kazası sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının bir önceki aya göre yüzde 25,70 oranında arttığı saptandı.

2024 Mayıs ayında Türkiye’de 14 trafik kazası ile en az kazanın yaşandığı il Bayburt olurken, 2 bin 892 kaza ile İstanbul en fazla trafik kazasının yaşandığı il oldu.