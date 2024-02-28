VAN’DA İHRACAT İTHALATI NEREDEYSE İKİYE KATLADI

2024 yılı Ocak ayında Van’ın ithalat çıktısı 1 milyon 613 bin dolara ulaşırken, ihracat girdisi 2 milyon 215 bin dolar oldu.

Van’ın ihracat girdisinde, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 0,96 artış saptandı. 2024 yılı Ocak ayı ithalat çıktısında ise 2023 yılının aynı ayına oranla yüzde 4,6’lık bir artış görüldü.

2024 yılı Ocak ayında Van’da 2 milyon 215 bin dolar olan ihracat girdisi, 1 milyon 613 bin dolar olan ithalat çıktısını yüzde 37,32 aştı.

TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,4 azalarak 14 milyar 290 milyon dolardan, 6 milyar 227 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak ayında yüzde 57,5 iken, 2024 Ocak ayında yüzde 76,2'ye yükseldi.

OCAK AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 762 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 224 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 97 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 22 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 999 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,5'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 324 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 893 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 918 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 402 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 187 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,7'sini oluşturdu.