Van Ticaret ve Sanayi Odası, Çaldıran ve Erciş ilçelerindeki jeotermal sahalarda Sera OSB kurmak üzere harekete geçti.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, “Sera OSB için çalışmaları başlattık. Kısa süre içerisinde tarım sektöründe fark yaratacak bu önemli projeye verilen destek ve alınan tarihi karar için, tüm yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyorum” dedi.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konu ile ilgili paylaşım yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva; “VanTSO Yönetim Kurulu; 2026 yılı başında tarihi bir karar alarak, şehrimizdeki jeotermal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, örtü altı tarımı geliştirmek, halkın refah ve zenginliğini arttırmak, yeni istihdam alanları oluşturmak amacıyla, VanTSO Sera OSB bölgesi kurma çalışmaları başlattı. Valimiz Ozan Balcı vizyonu çerçevesinde, Çaldıran ve Erciş ilçelerimizdeki jeotermal sahalarda Sera OSB kurmak üzere Tarım İl Müdürümüz ile müteşebbis heyet oluşturmak için görüşme gerçekleştirdik” dedi.

“ŞEHRİMİZE, HALKIMIZA, SEKTÖRÜMÜZE HAYIRLI OLSUN”

Takva; “Yönetim dönemimizde, başarılı şekilde Besi OSB kurarak şehrimizin hayvancılık sektöründeki farkındalığını üst düzeye taşıdık. Şimdi Sera OSB için çalışmaları başlattık. Kısa süre içerisinde tarım sektöründe de fark yaratacak bu önemli projeye verilen destek ve alınan tarihi karar için, tüm yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyorum. Şehrimize, halkımıza, sektörümüze hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

PROJENİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan proje kapsamında Erciş ve Çaldıran ilçelerinde kurulması planlanan sera OSB’lerin 1000 dekarın altında olmayacağı, bölgelerde jeotermal kaynak yeterliliğinin bulunduğu öğrenildi.

Projenin fizibilite çalışmalarının devam ettiği, ilgili kurumların hisselendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Sera OSB projesinin sekreteryasının Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütüleceği, müteşebbis heyetinde de Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yer olacağı belirtildi.