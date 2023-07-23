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Wanhaber / Uğur Mengeş

Sıcak hava dalgası etkisini gösterirken, Van merkezde nispeten daha serin bir hava söz konusu. Ancak Meteoroloji’den edinilen bilgilere göre Van’ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde hava sıcaklığı şaşırtan derecelerde.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre bugün Van merkezde hava sıcaklığı 29 derece iken, Bahçesaray ilçesinde 37, Çatak ilçesinde ise 38 derece oldu.

Van’da bugün en sıcak ilçe 38 derece ile Çatak olurken, Tuşba, İpekyolu, Edremit ve Başkale ise 29 derece ile en serin ilçeler olarak görülüyor.

Van’da rüzgarın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi, hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Van ilçelerinde bugün ki hava durumu şu şekilde;