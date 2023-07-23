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İran’ın en büyük musluk ve armatür üreticisi Ghahraman, Van Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) musluk ve batarya üretimi için fabrika kurdu. Ghahraman’ın kurduğu fabrika, açılış için gün sayıyor.

WanHaber – ÖZEL

İran’ın en büyük musluk ve armatür üreticisi olan Ghahraman, Van Organize Sanayi Bölgesine kurduğu fabrika ile ilk etapta yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak. Yapımına 2021 yılında başlanan fabrika, geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Kurulan fabrikada musluk ve batarya üretimi yapılacak, burada üretilen ürünler yurtdışına ihraç edilecek. Van’a kurulan fabrikanın 150 milyon liraya mal olduğu belirtilirken, üretimin yakında başlayacağı ifade edildi.

Van Organize Sanayi Bölgesinde 30 bin metrekare alana kurulan dev fabrika açılış için gün sayıyor.

Geçtiğimiz günlerde Van OSB’yi ziyaret eden İran Nano Teknoloji Konseyi de, fabrikanın son durumu ve açılış tarihi hakkında bilgi aldı.

“YATIRIMCILARI VAN’A ÇEKMEK ÇOK ÖNEMLİ”

Yabancı yatırımcıları önemsediklerini söyleyen Van OSB Başkan Vekili Yaşar Şen, Wanhaber’e yaptığı açıklamada; “Organize sanayi bölgemiz, her geçen gün gelişmektedir. OSB’mize yatırımcıların yoğun talebi var. Bunlar için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Gerek yönetim olarak gerek teknik kadromuz olarak, mücadelemiz devam ediyor” dedi.

“YAKINDA ÜRETİME BAŞLAYACAK”

Söz konusu musluk ve armatür fabrikasına ilişkin de görüş bildiren Şen; “30 bin metrekare alan tahsis ettiğimiz İranlı armatür devi Ghahraman, yakında üretime başlayacak. Musluk ve batarya üretecek bir firmamızdır. Tamamen ihracata çalışacak firma, istihdama büyük katkı sunacak bir proje olma özelliği taşıyor. Yabancı yatırımcıları çok önemsiyoruz. Elimizden ne geldiyse yapmaya çalışıyoruz. Bu tarz yatırımcıları buraya çekmek çok önemli. Organize Sanayi Bölgesi Van’ın kalbidir. Buranın daha aktif olmasını önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Haber: Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk